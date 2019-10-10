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20:21 10.10.2019

В Ровно неизвестный бросил гранату в дом депутата горсовета - полиция

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В Ровно неизвестный бросил гранату в дом депутата горсовета - полиция

В Ровно полиция устанавливает личность неизвестного, который бросил гранату в дом депутата, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"В полицию сегодня, 10 октября, около 14 часов поступило сообщение 45-летнего жителя Ровно, что его жена обнаружила поврежденной кровлю дома на ул.Костромская областного центра", - говорится в сообщении.

Как пояснил хозяин дома, около трех ночи он услышал подозрительный звук, однако не придал ему значения, поскольку решил, что это петарда.

"В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва повреждено металлическую кровлю крыши", - отметили в полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Теги: #ровно #граната #полиция #депутат
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