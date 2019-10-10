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19:49 10.10.2019

Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

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Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

Адвокат народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что Шевченковский районный суд Киева отменил постановление о допросе в качестве свидетелей директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы и экс-заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

"Надеюсь, читатели не забыли нападение пророссийских провокаторов на Петра Порошенко у здания ГБР во время которого пострадали сотрудники Управления государственной охраны. Уголовное производство зарегистрировано, однако следователь Национальной полиции чего-то не хотел допросить лиц, которые создали для организации нападения все условия", - написал Головань в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда" в четверг.

По его словам, речь идет о Трубе и Портнове.

"Шевченковский суд ошибку следователя исправил, и постановление об отказе в удовлетворении ходатайства представителя потерпевших о допросе Р.Трубы и А.Портнова отменил", - добавил Головань и прикрепил скан-копию постановления суда.

Теги: #адвокат #порошенко
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