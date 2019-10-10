События

19:44 10.10.2019

Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: много внимания уделено предшественникам

2 мин читать
Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: много внимания уделено предшественникам

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона много внимания уделил предшественникам,

"Достаточно необычный формат. Я думаю, что мало кто имел возможность посмотреть от начала до конца. Я имел возможность посмотреть несколько минут. Могу сказать одно: много внимания уделено предшественникам - почти треть времени. И наиболее упоминаемая фамилия при пресс конференции. Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта: на первом написано - "вали все на предшественников", на втором написано - "бери ответственность на себя", о третьем я сознательно говорить не буду ", - цитирует Порошенко телеканал "Прямой"

Он добавил, что почти полгода прошло с момента выборов - это достаточно времени для того, чтобы отчитаться перед обществом о том, что сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.

"И конечно, что обещание, что пришел конец "эпохи бедности", и у нас учителя будут получать по 4000 долларов - мы это не увидели в бюджете даже на следующий год. Обещание о том, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы почему-то пришли к закупке электроэнергии из Российской Федерации. Неужели ради этого - для уничтожения энергетической независимости нашего государства - делались все эти обещания?", - заявил Порошенко.

"И третье, и главное, потому что обещаний было много - все украинцы хотели услышать ответ на обещание: мир - это просто, и достаточно просто прекратить стрелять, и на сегодняшний день война продолжалась только потому, что кто-то на ней зарабатывал. И через полгода оказывается, что мир - это сложно, что решение приходится принимать непростые. Оказывается, что разрушить мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили пять лет, очень легко значительно ослабить за пять месяцев ", - заявил пятый президент.

Теги: #зеленский #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 10.10.2019
Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

20:03 10.10.2019
Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

19:56 10.10.2019
Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

19:49 10.10.2019
Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

19:49 10.10.2019
Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

19:41 10.10.2019
Зеленский называет условием подорожания коммунальных услуг снижение их доли в потребительской корзине

Зеленский называет условием подорожания коммунальных услуг снижение их доли в потребительской корзине

19:28 10.10.2019
Зеленский: понимаю, что Богдан может вредить моему имиджу, но мне нужны профессионалы, не нарушающие закон

Зеленский: понимаю, что Богдан может вредить моему имиджу, но мне нужны профессионалы, не нарушающие закон

19:12 10.10.2019
Зеленский: по "делу Свинарчуков" скоро будет результат

Зеленский: по "делу Свинарчуков" скоро будет результат

19:03 10.10.2019
Зеленский: Портнов не имеет никакого отношения к Офису президента и нашей власти

Зеленский: Портнов не имеет никакого отношения к Офису президента и нашей власти

18:51 10.10.2019
Зеленский: я не буду обвинять Порошенко, но он ответит за все, что сделал перед правоохранительными органами

Зеленский: я не буду обвинять Порошенко, но он ответит за все, что сделал перед правоохранительными органами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

Военная прокуратура проведет изъятие документов по иловайской трагедии из офиса президента

Украинский военный погиб в зоне ООС 10 октября – штаб ООС

Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Ровно неизвестный бросил гранату в дом депутата горсовета - полиция

55% американцев недовольны Трампом - опрос

Формирование Еврокомиссии не терпит задержки - фон дер Ляйен

На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

В США арестовали близких к Джулиани бизнесменов, которые помогали в делах Украины

Прокуратура Крыма начала дело по факту незаконного задержания проукраинского активиста Приходько

В "Украинском доме" планируется реставрация и изменение концепции деятельности института

В машине стрелка из Галле нашли 4 кг взрывчатки

Директор "Украинского дома" считает, что подпадающие под декоммунизацию барельефы на фасаде здания снимать нельзя

Госпогранслужба вдвое сократила автопарк своей администрации: все "джипы" отправлены на границу - Дейнеко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА