Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: много внимания уделено предшественникам

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона много внимания уделил предшественникам,

"Достаточно необычный формат. Я думаю, что мало кто имел возможность посмотреть от начала до конца. Я имел возможность посмотреть несколько минут. Могу сказать одно: много внимания уделено предшественникам - почти треть времени. И наиболее упоминаемая фамилия при пресс конференции. Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта: на первом написано - "вали все на предшественников", на втором написано - "бери ответственность на себя", о третьем я сознательно говорить не буду ", - цитирует Порошенко телеканал "Прямой"

Он добавил, что почти полгода прошло с момента выборов - это достаточно времени для того, чтобы отчитаться перед обществом о том, что сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.

"И конечно, что обещание, что пришел конец "эпохи бедности", и у нас учителя будут получать по 4000 долларов - мы это не увидели в бюджете даже на следующий год. Обещание о том, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы почему-то пришли к закупке электроэнергии из Российской Федерации. Неужели ради этого - для уничтожения энергетической независимости нашего государства - делались все эти обещания?", - заявил Порошенко.

"И третье, и главное, потому что обещаний было много - все украинцы хотели услышать ответ на обещание: мир - это просто, и достаточно просто прекратить стрелять, и на сегодняшний день война продолжалась только потому, что кто-то на ней зарабатывал. И через полгода оказывается, что мир - это сложно, что решение приходится принимать непростые. Оказывается, что разрушить мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили пять лет, очень легко значительно ослабить за пять месяцев ", - заявил пятый президент.