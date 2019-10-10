На Донбассе в четверг боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

Незаконные вооруженные формирования осуществили 13 обстрелов позиций Объединенных сил на востоке Украины в четверг с полуночи, погиб один военнослужащий ВСУ, сообщает пресс-штаб ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", - говорится в сводке, опубликованной на странице ООС в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов: неподалеку населенных пунктов Новотроицкое, Пищевик, Водяное.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела: вблизи населенных пунктов Крымское и Хутор Вольный.

"В течение текущих суток во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.