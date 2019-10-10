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18:06 10.10.2019

Прокуратура Крыма начала дело по факту незаконного задержания проукраинского активиста Приходько

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Прокуратура Крыма начала дело по факту незаконного задержания проукраинского активиста Приходько

 Прокуратура АР Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы проукраинского активиста на территории временного оккупированного полуострова.

"Сегодня, 10 октября 2019 года, по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова, прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч.1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - написала пресс-секретарь прокуратуры Екатерина Диденко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Отмечается, что основанием для открытия уголовное производство послужило обращение представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

"Органы оккупационных властей на временно оккупированной территории АР Крым, продолжают реализовывать политику государства-оккупанта, которая направлена на преследование проукраински настроенного населения полуострова", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Приходько уже подвергался незаконным действиям со стороны "правоохранительных" органов РФ. В 2016 году так называемые "силовики" незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в доме мужчины на временно оккупированной территории АР Крым.

Как сообщалось, 10 октября в Крыму задержали проукраинского пенсионера по подозрению в подготовке взрыва административного здания

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Речь идет о 61-летнем пенсионере, кузнеце из сакского села Орехово Олеге Приходько. Его адвокат Назим Шейхмамбетов заявил "Интерфаксу", что Приходько считает дело политически мотивированным, так как не скрывает свою проукраинскую позицию.

Приходько утверждает, что взрывчатку ему подкинули. "Олег Аркадьевич был задержан вчера после оперативно-розыскных мероприятий в его гараже, в ходе которых выявлены взрывчатые вещества: тротиловая шашка, запалы и поражающий элемент - нарезанные сварочные электроды. Олег Аркадьевич говорит, что взрывчатка была ему подкинута. Мероприятия проводились без адвоката, вместе с сотрудниками ФСБ сразу приехала большая группа криминалистов, понятые", - сказал Шейхмамбетов.

По его данным, в отношении Приходько 10 октября возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, ч.1 ст.205, ч.1 ст.223.1 УК РФ (попытка совершения террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько ранее вывешивал украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома, также он не скрывает своих взглядов относительно присоединения Крыма к России в марте 2014 года. "Объясняет именно этим столь пристальное внимание к себе", - заявил Шейхмамбетов.

По словам защитника, в доме Приходько 10 октября проведен обыск.

Теги: #крым #прокуратура #активист
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