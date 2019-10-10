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17:36 10.10.2019

В машине стрелка из Галле нашли 4 кг взрывчатки

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Генпрокурор Германии Петер Франк назвал нападение на евреев в Галле терактом. По его словам, в машине у 27-летнего неонациста Штефана Баллиета, которого задержали по подозрению в убийстве двух человек в Галле, нашли четыре килограма взрывчатки в нескольких взрывных устройствах. Об этом сообщает Bild.

Подозреваемый задержан и находится в больнице с ранениями шеи. Его жертвами стали 20-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Нападение он совершил в Йом Кипур. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших, пообещала сделать все в рамках закона для борьбы с преступлениями на почве ненависти и отметила, что жертв могло бы быть больше, передает Bild. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер побывал на месте теракта и заявил, что нужно сделать все, чтобы государство несло ответственность за жизнь евреев и их безопасность в Германии, передает Deutsche Welle.

9 октября Баллиет сначала пытался пройти в запертую дверь синагоги, стрелял в нее, пытался дверь заминировать и бросал бутылки с зажигательной смесью, рассказал председатель еврейской общины Макс Привороцкий. Затем он застрелил женщину на улице и мужчину в кебабной лавке. Еще двух человек он ранил. Нападения он снимал на видео и стримил его онлайн несколько минут, пока его не заблокировали.

Нападения он сопровождал антисемитскими заявлениями. На записи также видно, что к синагоге он подъехал на взятой напрокат машине, в которую сложил оружие и взрывчатку.

Следствие считает, что он действовал в одиночку. По словам генпрокурора, подозреваемый подражал Брендону Тарранту, который расстрелял людей в мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии.

После теракта Привороцкий пожаловался на недостаточные действия полиции по защите общины. В частности, он заявил, что синагогу не проверяют перед праздниками и не выставляют полицейские посты, как это делается в Берлине и Мюнхене.

Теги: #чп #терроризм #германия
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