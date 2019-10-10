Директор "Украинского дома" считает, что подпадающие под декоммунизацию барельефы на фасаде здания снимать нельзя

Директор Национального центра "Украинский дом" Ольга Виеру считает, что подпадающие под декоммунизацию барельефы на фасаде снимать нельзя, так как здание является объектом культурного наследия

В частности, отвечая на вопрос журналистов о нескольких гобеленах, которые ранее были сняты и находятся в хранилище, а также о барельефов на фасаде здания, которые подпадают под декоммунизацию, в связи с чем на данный момент скрыты из публичного пространства, она отметила, что этот вопрос нуждается в широком публичном обсуждении и в решении на экспертном уровне.

"Украинский дом" является объектом культурного наследия, и барельефы есть частью архитектуры здания, их невозможно снять. Я считаю, что украинский флаг не для того, чтобы скрывать ним то, что кому-то кажется недостойным", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

На данный момент барельефы на фасаде здания прикрыты государственными флагами.

Виеру подчеркнула, что этот вопрос не уровня директора Центра, или даже министра, "это вопрос глубокого профессионального изучения с экспертами, которые занимаются наследием, и с культурологами".

"Этот вопрос мы будем поднимать немножко позже, чтобы не начинать нашу деятельность со скандалов", - констатировала Виеру.