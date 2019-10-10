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17:35 10.10.2019

Директор "Украинского дома" считает, что подпадающие под декоммунизацию барельефы на фасаде здания снимать нельзя

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Директор Национального центра "Украинский дом" Ольга Виеру считает, что подпадающие под декоммунизацию барельефы на фасаде снимать нельзя, так как здание является объектом культурного наследия

В частности, отвечая на вопрос журналистов о нескольких гобеленах, которые ранее были сняты и находятся в хранилище, а также о барельефов на фасаде здания, которые подпадают под декоммунизацию, в связи с чем на данный момент скрыты из публичного пространства, она отметила, что этот вопрос нуждается в широком публичном обсуждении и в решении на экспертном уровне.

"Украинский дом" является объектом культурного наследия, и барельефы есть частью архитектуры здания, их невозможно снять. Я считаю, что украинский флаг не для того, чтобы скрывать ним то, что кому-то кажется недостойным", - сказала она журналистам в четверг в Киеве.

На данный момент барельефы на фасаде здания прикрыты государственными флагами.

Виеру подчеркнула, что этот вопрос не уровня директора Центра, или даже министра, "это вопрос глубокого профессионального изучения с экспертами, которые занимаются наследием, и с культурологами".

"Этот вопрос мы будем поднимать немножко позже, чтобы не начинать нашу деятельность со скандалов", - констатировала Виеру.

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Интерфакс-Украина
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