Госпогранслужба вдвое сократила автопарк своей администрации: все "джипы" отправлены на границу - Дейнеко

Автопарк администрации Государственной пограничной Украины сократили, а около 30 автомобилей отправили в распоряжение пограничников, служащих на государственной границе, сообщил глава погранведомства Сергей Дейнеко.

"Для обеспечения работы администрации Госпогранслужбы использовались 64 автомобиля. Мы сократили. Около 30 авто мы отправили на госграницу, в том числе все транспортные средства повышенной проходимости, т.е. все "джипы" поехали на границу", - рассказал глава украинских пограничников журналистам в четверг.

Кроме того, Дейнеко заявил о намерении сократить количество 8 региональных управлений до 3 до конца 2019 года.

Также по его словам, в последние годы необоснованно была увеличена численность работников управленческого звена погранведомства.

"Если взять государственную границу, то мы видим, что у нас не хватает солдат, которые должны выходить ежедневно охранять государственную границу, но зато почти на 100% укомплектовано управленческое звено в администрации, региональных управлениях. Это дисбаланс, за который мне стыдно перед солдатами, которые несут службу сутки через сутки, а тут "жируют" генералы", - добавил Дейнеко.

В этом контексте он анонсировал сокращение количество "генеральских должностей".

"Штатная численность генеральских должностей составляла 54. На момент моего назначения на должность (главы Госпогранслужбы – ИФ)) - 38 человек имели звание генерала, сейчас мы сократили в администрации 6 должностей, после завершения реформирования региональных управлений у нас останется 19", - сказал Дейнеко.

Глава украинских пограничников заявил, что реформа ведомства имеет целью привести Госпогранслужбу к общеевропейской практике – трехуровневой системе.

"У коллег есть трехуровневая система – есть подразделения, которые непосредственно охраняют государственную границу, управленческое звено над ними – пограничный отряд, а следующий – это уже администрация Госпогранслужбы. На мой взгляд, это идеальная структура", - рассказал он.

Говоря о том, как в Госпогранслужбе восприняли инициативы нового руководства по реформированию службы, Дейнеко рассказал: "Сопротивление было, конечно. Но те, кто непосредственно занимается охраной границы – солдаты, молодые офицеры, восприняли это на "ура".