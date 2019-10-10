События

14:50 10.10.2019

В Крыму задержали проукраинского пенсионера по подозрению в подготовке взрыва административного здания

2 мин читать

ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Речь идет о 61-летнем пенсионере, кузнеце из сакского села Орехово Олеге Приходько. Его адвокат Назим Шейхмамбетов заявил "Интерфаксу", что Приходько считает дело политически мотивированным, так как не скрывает свою проукраинскую позицию.

Приходько утверждает, что взрывчатку ему подкинули. "Олег Аркадьевич был задержан вчера после оперативно-розыскных мероприятий в его гараже, в ходе которых выявлены взрывчатые вещества: тротиловая шашка, запалы и поражающий элемент - нарезанные сварочные электроды. Олег Аркадьевич говорит, что взрывчатка была ему подкинута. Мероприятия проводились без адвоката, вместе с сотрудниками ФСБ сразу приехала большая группа криминалистов, понятые", - сказал Шейхмамбетов.

По его данным, в отношении Приходько 10 октября возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 223.1 УК РФ (попытка совершения террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).

"По мнению следствия, он изготовил взрывчатку, чтобы взорвать здание администрации города Саки, с тем, чтобы повлиять на их решение, чтобы Крым вошел в состав Украины. Приходько сегодня допрошен в качестве подозреваемого, категорически отрицает все подозрения. По его мнению, дело носит политический характер", - сказал адвокат.

Приходько ранее вывешивал украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома, также он не скрывает своих взглядов относительно присоединения Крыма к России в марте 2014 года. "Объясняет именно этим столь пристальное внимание к себе", - заявил Шейхмамбетов.

По словам защитника, в доме Приходько 10 октября проведен обыск.

Теги: #крым #пенсионер #фсб #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:26 10.10.2019
Зеленский: вопросы амнистии, особого статута Донбасса и возвращение к теме украинского Крыма должны обсуждаться в Нормандском формате

Зеленский: вопросы амнистии, особого статута Донбасса и возвращение к теме украинского Крыма должны обсуждаться в Нормандском формате

11:19 08.10.2019
Денисова просит Москалькову о содействии в установлении местонахождения украинцев Дудки и Бессарабова, осужденных в Крыму

Денисова просит Москалькову о содействии в установлении местонахождения украинцев Дудки и Бессарабова, осужденных в Крыму

01:26 08.10.2019
На границе с Крымом спецслужбы РФ задержали и допросили крымскотатарского правозащитника

На границе с Крымом спецслужбы РФ задержали и допросили крымскотатарского правозащитника

13:28 07.10.2019
Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

Глава МИД Латвии выступает за сохранение санкций в отношении России из-за оккупации Крыма

00:58 06.10.2019
Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

21:18 05.10.2019
В Харькове полиция задержала военнослужащего, угрожавшего гранатой жене

В Харькове полиция задержала военнослужащего, угрожавшего гранатой жене

10:06 05.10.2019
С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

С начала 2019 года админграницу с оккупированным Крымом пересекли 2млн человек - Госпогранслужба

13:10 04.10.2019
В украинские вузы через образовательные центры за год поступили более 1,8 тыс абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

В украинские вузы через образовательные центры за год поступили более 1,8 тыс абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

08:55 03.10.2019
Оккупационные власти Крыма продолжают незаконно призывать крымчан на службу в Вооруженные силы РФ

Оккупационные власти Крыма продолжают незаконно призывать крымчан на службу в Вооруженные силы РФ

18:12 02.10.2019
Зеленский заявил о необходимости разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины

Зеленский заявил о необходимости разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Глава Минобороны Украины: Мы не можем говорить о разведении сил на Донбассе, пока не настанет тишина

Аноним "заминировал" 341 объект в Харькове, полиция открыла производство по статье "теракт"

Баканов представил послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ

Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

ПОСЛЕДНЕЕ

Лондон назвали кокаиновой столицей Западной Европы

Украина осуществит тестовую покупку комплексов Javelin до конца года – глава Минобороны

Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Блок сожалеет в связи с передачей РФ Цемаха, но ценит, что была возможность его опросить

Украина открыта к сотрудничеству в деле MH17, в том числе, и по вопросу не закрытого воздушного пространства – глава МИД Нидерландов

Экс-нардеп Святаш подозревается в том, что не указал в декларациях-2015 и 2016 гг. наличие финобязательств перед УкрСиббанком

Эрдоган грозит ЕС сирийскими беженцами

Рада и Кабмин создали совместную платформу для евроатлантического продвижения Украины - Кулеба

Глава Минобороны Украины: Мы не можем говорить о разведении сил на Донбассе, пока не настанет тишина

Аноним "заминировал" 341 объект в Харькове, полиция открыла производство по статье "теракт"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА