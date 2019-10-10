В Крыму задержали проукраинского пенсионера по подозрению в подготовке взрыва административного здания

ФСБ России сообщила о задержании в Крыму россиянина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.

В ведомстве отметили, что в принадлежащем задержанному гараже "обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью.

Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Речь идет о 61-летнем пенсионере, кузнеце из сакского села Орехово Олеге Приходько. Его адвокат Назим Шейхмамбетов заявил "Интерфаксу", что Приходько считает дело политически мотивированным, так как не скрывает свою проукраинскую позицию.

Приходько утверждает, что взрывчатку ему подкинули. "Олег Аркадьевич был задержан вчера после оперативно-розыскных мероприятий в его гараже, в ходе которых выявлены взрывчатые вещества: тротиловая шашка, запалы и поражающий элемент - нарезанные сварочные электроды. Олег Аркадьевич говорит, что взрывчатка была ему подкинута. Мероприятия проводились без адвоката, вместе с сотрудниками ФСБ сразу приехала большая группа криминалистов, понятые", - сказал Шейхмамбетов.

По его данным, в отношении Приходько 10 октября возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 223.1 УК РФ (попытка совершения террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).

"По мнению следствия, он изготовил взрывчатку, чтобы взорвать здание администрации города Саки, с тем, чтобы повлиять на их решение, чтобы Крым вошел в состав Украины. Приходько сегодня допрошен в качестве подозреваемого, категорически отрицает все подозрения. По его мнению, дело носит политический характер", - сказал адвокат.

Приходько ранее вывешивал украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома, также он не скрывает своих взглядов относительно присоединения Крыма к России в марте 2014 года. "Объясняет именно этим столь пристальное внимание к себе", - заявил Шейхмамбетов.

По словам защитника, в доме Приходько 10 октября проведен обыск.