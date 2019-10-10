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14:31 10.10.2019

Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

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Полька Токарчук и австриец Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, а за 2019 год - австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке.

В твиттере Нобелевской премии отмечается, что Токарчук стала лауреатом премии за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ в качестве формы жизни".

В свою очередь Хандке удостоен награды за "важный труд, который при помощи неординарного лингвистического видения раскрыл границы и своеобразие человеческого опыта".

Токарчук дебютировала как писатель в 1993 году с книгой "Путешествие любителей книг". Она добилась настоящего признания с третьим романом "Первобытные и другие времена". Токарчук родилась в семье выходцев с Украины. Закончила психологический факультет в Варшавском университете, затем работала психотерапевтом в Валбжихе. Ныне живёт во Вроцлаве. Член Партии зелёных и редколлегии леволиберального журнала «Политическая критика».

Хандке родился в 1942 году в Каринтии, федеральной земле на юге Австрии. Его первый роман "Шершни" был опубликован в 1966 году. Он зарекомендовал себя как один из самых влиятельных европейских писателей периода после Второй Мировой войны.

Теги: #литература #нобелевская_премия
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