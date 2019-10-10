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14:23 10.10.2019

Блок сожалеет в связи с передачей РФ Цемаха, но ценит, что была возможность его опросить

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Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок снова выразил сожаление в связи с передачей РФ подозреваемого в трагедии МН17 Владимира Цемаха.

"Что касается самого факта, что Цемах был обменян - нам жаль, но мы понимаем, что президент Украины и правительство стояли перед очень непростой дилеммой", - сказал Блок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко в четверг в Киеве.

Министр отметил, что вел переговоры и объяснял ситуацию парламенту Нидерландов.

"У нас были тесные контакты перед осуществлением этого обмена. У нашего прокурора была возможность опросить Цемаха. Мы это ценим", - добавил Блок.

Теги: #мн17 #нидерланды #цемах
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