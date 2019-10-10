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12:57 10.10.2019

Аноним "заминировал" 341 объект в Харькове, полиция открыла производство по статье "теракт"

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Аноним "заминировал" 341 объект в Харькове, полиция открыла производство по статье "теракт"

Сообщение о минировании 61 медицинского учреждения, 39 торговых центров, 10 гостиниц, 45 школ и 186 детских садов в Харькове, поступившее на электронную почту полиции, оказалось ложным.

"Полицейские эвакуировали более тысячи человек. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские принимают меры, чтобы установить личность лжеминера и задержать его.

Теги: #минирование #полиция #харьков
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