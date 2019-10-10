Дания установит временный контроль на границе со Швецией

В ноябре между Данией и Швецией будет временно введен пограничный контроль, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на слова министра юстиции Дании Ника Хеккерупа.

Причиной этого решения стали совершенные в Дании преступления, виновники которых прибыли из Швеции. Так, ранее двум шведам предъявили обвинения в причастности к взрыву в августе возле здания датской налоговой инспекции.

Временный пограничный контроль между соседними странами будет действовать шесть месяцев.