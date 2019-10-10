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12:15 10.10.2019

Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области - Генпрокуратура

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Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области - Генпрокуратура

 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 10 октября подписал приказ об увольнении с должности прокурора Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации на сайте областной прокуратуры, Днепропетровскую прокуратуру возглавляет Роман Токарь.

В ГПУ напомнили, ранее Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, а также Черниговской областей.

Теги: #рябошапка #днепропетровская_область #кадры #гпу
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