События

11:29 10.10.2019

На Львовской таможне проходят десятки обысков в рамках дела о поставках дорогой одежды под видом секонд-хенда - ГБР

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На Львовской таможне проходят десятки обысков в рамках дела о поставках дорогой одежды под видом секонд-хенда - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски на Львовской таможне Государственной фискальной службы (ГФС) в рамках расследования незаконной схемы поставок дорогостоящей брендовой одежды под видом секонд-хенда, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. В частности, в пункте пропуска, на таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В целом - 40 обысков", - написала Варченко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По ее данным, следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему ввоза в Украину из стран Евросоюза дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии - не менее $400 тыс. В Украину одежду ввозили как секонд-хенд.

Варченко сообщила, что схема, по предварительной информации, заключалась в следующем: предприятие-импортер заказывает товар из стран ЕС (дорогую брендовую одежду), а при прохождении таможенного оформления "превращается" в секонд-хенд. Затем одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате государство несло убытки минимум 1 млн грн с каждой партии товара.

Первый замдиректора ГБР также привела детали схемы: грузовики, перевозившие товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только на смене отдельных служебных лиц таможенного поста, которые, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, устраивали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей.

Кроме Львовской таможни, обыски проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, по месту жительства их руководителей и организаторов.

По данным пресс-центра СБУ, следственные действия проводятся в Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #львов #гбр #таможня #обыски
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