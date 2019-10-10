Баканов представил послам G7 и руководству представительства НАТО концепцию реформы СБУ

Глава Службы безопасности Украины презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования спецслужбы, и рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления, в ходе встреч с послами "Большой семерки", руководством представительства НАТО в Украине и Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС) в четверг.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, глава ведомства также рассказал о новом законе "О Службе безопасности Украины", который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду, и каким образом он будет способствовать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью спецслужбы.

Он анонсировал переориентацию приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, которые динамично меняются и становятся все сложнее.

"У украинского народа есть запрос на честность и подотчетность власти и ее институтов, поэтому СБУ может стать в авангарде этой новой эры", - сказал Баканов.