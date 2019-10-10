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09:55 10.10.2019

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии - СМИ

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 Бойцы курдских военизированных формирований в среду подожгли несколько нефтяных скважин, расположенных в провинции Хасака на севере Сирии, сообщает в среду агентство САНА.

По данным корреспондента агентства, за поджогом стоят Демократические силы Сирии, ведущую роль в которых играют курдские отряды народной самообороны.

Провинция Хасака граничит с Турцией и Ираком.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Теги: #сирия #турция #курды
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