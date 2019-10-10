События

08:42 10.10.2019

Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

3 мин читать
Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп предупредил в среду, что будет готов принять радикальные меры против экономики Турции, если турецкие военные примутся истреблять курдов на севере Сирии.

"Если это произойдёт, то я уничтожу его (президента Турции - ИФ) экономику", - сказал он в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что Анкара будет действовать рационально на севере Сирии, но при этом подчеркнул, что в курсе исторически сложных отношений между Турцией и курдами.

В свою очередь госсекретарь Майк Помпео в интервью PBS NewsHour заявил, что США не давали Турции "зеленый свет" для проведения операции на севере Сирии. "Да, это просто ложь. Соединенные Штаты не давали Турции зеленый свет", - сказал Помпео.

При этом госсекретарь уклонился от ответа, возьмет ли США на себя ответственность за результаты турецких атак, в том числе в случае гибели мирных жителей или если ИГИЛ снова возродится.

"Мы собираемся работать над тем, чтобы у ИГИЛ не было халифата, который простирается через широкую полосу Сирии и Ирака, как было, когда президент вступил в должность", - сообщил он. "Мы продолжим делать то, что необходимо, чтобы защитить американский народ от этой угрозы, но это не только в Сирии", - добавил госсекретарь.

"Это (угроза ИГИЛ - ИФ) исходит из Ирака. Есть еще дюжина других стран, где угроза радикального исламского терроризма продолжает существовать, и мы, Соединенные Штаты, должны убедиться, что мы размещаем наши силы, наши ресурсы надлежащим образом, чтобы уменьшить эту угрозу для США", - отметил Помпео.

Ранее в среду ВС Турции приступили к операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии. Ее главная цель - очистить эту территорию от бойцов курдских военизированных формирований.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

Теги: #сша #турция #трамп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:59 10.10.2019
Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

02:28 10.10.2019
Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии

Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии

22:54 09.10.2019
Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

22:36 09.10.2019
Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

21:11 09.10.2019
ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

20:38 09.10.2019
Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

19:59 09.10.2019
Число открытых вакансий в США в августе упало до минимума за полтора года

Число открытых вакансий в США в августе упало до минимума за полтора года

19:16 09.10.2019
С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

14:36 09.10.2019
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

13:18 09.10.2019
Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 27 обстрелов на Донбассе

Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

ПОСЛЕДНЕЕ

Один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 27 обстрелов на Донбассе

Один из подозреваемых в убийстве директора укркомпании немецкого концерна Caparol взят под стражу

Экстренная встреча СБ ООН по Сирии состоится в четверг

Трое боевиков НВФ приговорены к 9 годам заключения

Госкино: Премьера украинского документального фильма "Сказ" запланирована в 2020 году

Депутат Европарламента от Нидерландов вновь заявила о том, что передача России обвиняемого по делу трагедии МН17 Цемаха была неприемлемой

Европейские народники в Европарламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера"

Могерини в Европарламенте подтвердила ожидания ЕС, что "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу"

Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

В Европарламенте предлагают создать спецгруппу с целью оказания помощи в достижении мира в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА