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07:59 10.10.2019

Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

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Войска Турции продолжают наступление вглубь Сирии

Турецкие войска продолжают продвижение вглубь северо-востока Сирии вслед за началом наземного наступления в рамках операции "Источник мира", сообщает в четверг утром министерство обороны Турции.

"Наши героические коммандос, участвующие в операции "Источник мира", продолжают продвигаться в районы восточнее реки Евфрат на севере Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство также сообщило, что вооруженные силы Турции за среду нанесли удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии.

Турецкие военные обстреливали позиции курдских бойцов в сирийских приграничных районах, как с воздуха, так и при помощи артиллерии.

Основная цель операции - оттеснить курдских бойцов, которых Анкара считает террористами, от границы с Турцией и создать коридор безопасности.

Теги: #сирия #наступление #турция
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