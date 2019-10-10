Один боец ВСУ ранен с начала среды в результате 27 обстрелов на Донбассе

За среду и ночь четверга боевики 27 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего получил ранения украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", –говорится в сводке, обнародованной в четверг утром на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук.

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям ООС из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82-мм", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 12 обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Красногоровки - из миномета калибра 120-мм, а также из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Песков - из миномета калибра 82-мм, а также из стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 12 обстрелов: вблизи Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм; пять раз в районе Золотого - обстреляли участок разведения сил и средств из миномета калибра 82-мм, а также применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие; вблизи Гладосово - из миномета калибра 82-мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Майорска - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Крымского - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Новозвановки - из ручного противотанкового гранатомета.

В течение текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они совершили обстрелы: дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – отметили в штабе ООС.