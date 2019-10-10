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06:48 10.10.2019

Один из подозреваемых в убийстве директора укркомпании немецкого концерна Caparol взят под стражу

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Один из подозреваемых в убийстве директора укркомпании немецкого концерна Caparol взят под стражу

Один из подозреваемых в заказном убийстве директора украинской компании немецкого концерна Caparol взят под стражу в зале Киевского апелляционного суда.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 9 октября 2019 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение следственного судьи Киево-Святошинского райсуда Киевской области от 19 сентября 2019 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства старшего следователя СО Киево-Святошинский ОП ГУНП Украины в Киевской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применение к подозреваемому Пименову А.А. меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением средств электронного контроля сроком на два месяца, а именно до 15 ноября 2019 включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, постановление следственного судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 19 сентября 2019 отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СО Киево-Святошинского ОП ГУ ЧП Украины в Киевской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", – сказано в сообщении на странице суда в Фейсбук в среду вечером.

В пресс-службе подчеркнули, что к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 ноября 2019 включительно, а сам Пименов взят под стражу в зале суда.

В информации отмечено, что Пименов подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.3 ст.28 п.11,12 ч.2 ст.115, ч.3 ст.28 п.11,12,13 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщалось, сотрудники различных подразделений и отделов ГУ Нацполиции Украины в Киевской области 17 сентября в рамках следственных и оперативных действий задержали 7 подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджера компании Caparol и начотдела рекламы КП "Киевский метрополитен", им были объявлены подозрения.

Топ-менеджер компании Caparol был убит 20 сентября 2016 в с.Крушинка Васильковского района во время утренней пробежки. Правоохранители расследовали убийство в течение 2017-2018 годов.

Теги: #киев #caparol #арест #суд
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