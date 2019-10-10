Экстренная встреча СБ ООН по Сирии состоится в четверг

Экстренная закрытая встреча членов Совета Безопасности ООН по ситуации на северо-востоке Сирии пройдет в первой половине четверга, подтвердил председатель СБ в октябре, постпред ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила.

"Я получил запрос от заинтересованных сторон, и я назначу встречу на завтрашнее утро", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Ранее источник во Всемирной организации сообщил "Интерфаксу", что в среду "поступил запрос от пяти европейских членов Совета Безопасности - Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии - на проведение закрытых консультаций по ситуации в Сирии завтра, 10 октября", однако на данный момент решения председателя Совбеза пока нет.

По его словам, встреча членов Совета может пройти завтра "сразу после запланированного заседания СБ по Колумбии".

В среду ВС Турции начали операцию на северо-востоке Сирии, главная цель которой - борьба против курдских военизированных формирований. В странах ЕС уже призвали Анкару остановить эту операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.