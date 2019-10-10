Европейские народники в Европарламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера"

Европейские народники в Европейском парламенте сомневаются в "формуле Штайнмайера", полагая, что единственной стороной, которая выиграет от этого, будет Россия.

Соответствующую позицию от группы озвучила Сандра Калниете (Латвия) в среду в Брюсселе в рамках обсуждения украинского вопроса. "Украина согласилась имплементировать "формулу Штайнмайера" с целью разрешения конфликта на востоке Украины. Но справедливости ради нужно спросить: а что действительно изменилось с 2016 года, когда эту формулу посоветовали в первый раз. Ответ – почти ничего. Я бы хотела верить, что эти договоренности – шаг вперед в направлении мирного решения, но у меня есть некоторые сомнения", - сказала депутат.

Калниете пояснила, что "формула Штайнмайера" выглядит такой, "что единственной стороной, которая от этого выиграет, будет Россия". "Они проведут выборы в Донецке и Луганске и сепаратисты получат некоторую легитимность. Это то, что нужно России. Ходят слухи, что России даже могут пообещать остановить украинское продвижение к ЕС и НАТО", - детализировала политик.

Она также напомнила присутствующим, что в Украине против этих соглашений начались протесты. "Такие протесты могут дестабилизировать общество во всей стране, и это опять сделает Россию выигравшей стороной. Поэтому друзья Украины должны пристально следить за развитием событий в стране, чтобы предотвратить возможность того, что вопрос Донбасса и аннексии Крыма исчезнет с международной повестки дня", – завершила Калниете свое выступление.

Другой народник, Александр Александров Йорданов (Болгария) задался вопросом в отношении того, что "не думаете ли вы, что формула Штайнмайера поощряет господина Путина продолжать с его планом в отношении Украины. Не создает ли эта формула необходимые условия для того, чтобы заблокировать в долгосрочной перспективе любое суверенное решение институций в Киеве, не приведет ли эта формула к тому, что в самой Украине будет меньше Украины". "Я считаю, что пришло время для того, чтобы некоторые европейские лидера перестали флиртовать с Путиным", - высказал мнение политик.