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23:56 09.10.2019

Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

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Могерини: ЕС инвестировал в Украину больше, чем кто-либо из других партнеров

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что ЕС инвестировал в Украину больше, чем какой-либо другой партнер.

Выступая в среду в Брюсселе перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, на котором обсуждался украинский вопрос, Могерини констатировала, что за последние пять лет "Украина прошла долгий путь". "И все эти годы ЕС всегда стоял на стороне украинского народа. После 2014 мы предоставили Украине самый большой пакет поддержки в истории ЕС с более чем 15 млрд евро. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну в мире. И никакой другой партнер не инвестировал в Украину столько, сколько сделали мы", - заявила Высокий представитель.

Она напомнила, что пять лет назад, после вступления в занимаемую должность, Украина "была почти единственным вопросом повестки дня внешней политики". "Я обеспокоена в некотором смысле из-за того, что это (внимание ЕС в отношении ситуации в Украине) ускользает от нас так, как будто проблема исчезла, и я благодарна Европейскому парламенту за то, что они внесли этот вопрос в повестку дня", - отметила Могерини.

Высокий представитель также сообщила присутствующим, что украинский вопрос также будет на повестке дня заседания Совета по вопросам иностранных дел в следующий понедельник "как раз по причине того, чтобы внимание в отношении ситуации в Украине не снизилось". Министры иностранных дел стран-членов ЕС также будут говорить со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Граждане Украины за последние пять лет хотели изменений в стране, они работали для этого. Они просили более тесного партнерства с Европейским Союзом, и они не только требовали, они также и работали для этого", - сказала Могерини.

Высокий представитель напомнила, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС – "самое амбициозное соглашение, которое ЕС когда-либо подписал с другим партнером", увеличился товарооборот, ЕС также помог в создании рабочих мест, а украинцы получили возможность ездить в страны ЕС без виз, ЕС также помогал в реформировании сектора безопасности.

"Сильный и простой мессидж, который я хочу передать – я бы сказала, что мы оба (она и Пристайко – ИФ) будут горды передать в понедельник вместе следующее: Украина и ЕС еще никогда не были так близки как сейчас. Это – достижение, которое мы можем праздновать вместе", - уверена Могерини.

Теги: #ес #украина #инвестиции
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