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22:54 09.10.2019

Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

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Сухопутные турецкие войска вошли на северо-восток Сирии, заявляют в Анкаре

Турецкие сухопутные войска начали проведение операций в пограничных районах на северо-востоке Сирии, сообщают в среду вечером СМИ Турции со ссылкой на министерство обороны своей страны.

Помимо турецких военных в операции принимают участие бойцы оппозиционной Сирийской национальной армии.

Ранее некоторые представители курдских ополченцев заявляли, что уже ведут бои против турецкой армии, однако до сих пор подтверждений этого со стороны Анкары не поступало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Это позволит Турции контролировать ситуацию на всей полосу приграничных территорий от Евфрата до Средиземного моря.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

Недовольство в американских политических кругах вызвано тем, что именно бойцы курды, ныне входящие в оппозиционную группировку Сирийские демократические силы, сыграли ключевую роль в борьбе, при поддержке США, против террористической группировки ИГ.

В странах ЕС призвал Анкару прекратить операцию. Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию. Он указал, что американских военных в зоне проведения турецкой операции - нет. Он вновь напомнил, что всегда выступал против "бесконечных, бессмысленных войн".

А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

Теги: #военные #операция #турция
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