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21:11 09.10.2019

Зеленский поговорил по телефону с Меркель

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Зеленский поговорил по телефону с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Зеленским и федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины", - написал Мельник в своем микроблоге в соцсети в Twitter.

Теги: #президент #канцлер #германия
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