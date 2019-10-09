Зеленский поговорил по телефону с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Зеленским и федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины", - написал Мельник в своем микроблоге в соцсети в Twitter.