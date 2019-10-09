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20:59 09.10.2019

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга"

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Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году самолете "Боинг" "Малазийских авиалиний", рейс МН17.

Как сообщается на сайте украинского президента в среду, в ходе встречи Зеленский проинформировал Блока о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий. Он поблагодарил Нидерланды за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, соблюдение режима санкций ЕС к РФ и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

Также стороны обсудили взаимодействие сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ, говорится в сообщении.

Теги: #президент #мн17 #сотрудничество
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