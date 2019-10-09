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20:39 09.10.2019

Гутерриш призвал Анкару уважать Устав ООН и международное гуманитарное право

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Гутерриш призвал Анкару уважать Устав ООН и международное гуманитарное право

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень обеспокоен действиями Турции на северо-востоке Сирии, заявил журналистам заместитель официального представителя генсека Фаран Хак.

"Генсек чрезвычайно обеспокоен развитием событий на северо-востоке Сирии", - заявил он в ходе брифинга во среду.

По словам Хака, Гутерриш призывает Турцию уважать Устав ООН и международное гуманитарное право.

В среду ВС Турции начали операцию на северо-востоке Сирии, главная цель которой - борьба против курдских военизированных формирований. В странах ЕС уже призвали Анкару остановить эту операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

Совбез ООН проведет в четверг экстренное заседание для обсуждения турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на диписточники.

Заседание состоится по просьбе Франции, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Польши.

По данным СМИ, встреча состоится за закрытыми дверями.

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