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20:38 09.10.2019

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

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Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию, которую ранее в среду начала Турция на севере Сирии.

"Этим утром Турция, которая является членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали ясно понять Турции, что эта операция - плохая идея", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что США продолжат тщательно следить за развитием ситуации.

Трамп также указал, что американских военных в зоне проведения турецкой операции - нет. Он вновь напомнил, что всегда выступал против "бесконечных, бессмысленных войн".

"Турция обязалась защищать мирных граждан, религиозные меньшинства, а также обеспечить то, чтобы не произошло гуманитарного кризиса. И мы будем делать так, чтобы они придерживались данных обязательств", - добавил Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп в преддверии операции решил отвести на новые позиции часть американских военных на севере Сирии. Это сделано, чтобы они не находились в районе боевых действий. Вместе с тем, в американском конгрессе представители обеих партий раскритиковали решение американского президента, сочтя, что он фактически бросил на произвол судьбы курдов, помогавших в свое время США бороться против террористической группировки ИГ.

В странах ЕС призвал Анкару прекратить операцию. А генсек НАТО Йенс Столтенберг занял более мягкую позицию, отметив, что турецкие военные должны действовать осторожно и проявлять сдержанность.

Теги: #реакция #сирия #турция #трамп
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