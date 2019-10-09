События

20:14 09.10.2019

Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии

1 мин читать
Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии

Бойцы курдских военизированных формирований подожгли несколько нефтяных скважин, расположенных в провинции Хасака на севере Сирии, сообщает в среду агентство САНА.

По данным корреспондента агентства, за поджогом стоят Демократические силы Сирии, ведущую роль в которых играют курдские отряды народной самообороны.

Провинция Хасака граничит с Турцией и Ираком.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Теги: #сирия #курды #нефть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:11 09.10.2019
ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии

20:38 09.10.2019
Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

19:16 09.10.2019
С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

16:07 08.10.2019
Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела до $57,5 за баррель

10:55 08.10.2019
Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

10:24 08.10.2019
Эквадор остановил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

Эквадор остановил добычу нефти на трех месторождениях из-за протестов

02:37 08.10.2019
Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

Генсек ООН призвал к сдержанности в Сирии

20:23 07.10.2019
США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

США не поддерживают готовящуюся операцию Турции на севере Сирии - Пентагон

19:54 07.10.2019
Республиканцы в конгрессе считают ошибкой решение Трампа вывести войска с севера Сирии

Республиканцы в конгрессе считают ошибкой решение Трампа вывести войска с севера Сирии

18:41 07.10.2019
Рост цен на нефть ускорился, Brent превысила $59 за баррель

Рост цен на нефть ускорился, Brent превысила $59 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поговорил по телефону с Меркель

Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга"

Новые члены ЦИК получили удостоверения

Гутерриш призвал Анкару уважать Устав ООН и международное гуманитарное право

Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Деркач: проект подозрения Насирову направлялся на согласование в посольство США

Законопроекты о детективных услугах могут свести рынок таких услуг к сбору и фиксации информации – юристы

Зеленский подписал закон о защите географических указаний

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА