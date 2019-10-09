Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, в том числе трижды обстреляли участок разведения сил и средств в районе г.Золотое Луганской области, с начала суток в среду, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сводке.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Участок разведения сил и средств в районе Золотого незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм миномета, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

9 обстрелов пришлось на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (центр, юг Донецкой области), 8 – на районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганская, восток Донецкой областей).

Как сообщалось, пополудни в Министерстве обороны проинформировали об 11 обстрелах со стороны боевиков с полуночи, в том числе обстрелах позиций у Золотого, таким образом, с полудня незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил шесть раз.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.