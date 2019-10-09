События

19:36 09.10.2019

Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

2 мин читать
Боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, включая участок разведения у Золотого, пострадавших нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, в том числе трижды обстреляли участок разведения сил и средств в районе г.Золотое Луганской области, с начала суток в среду, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сводке.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Участок разведения сил и средств в районе Золотого незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм миномета, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

9 обстрелов пришлось на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (центр, юг Донецкой области), 8 – на районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (Луганская, восток Донецкой областей).

Как сообщалось, пополудни в Министерстве обороны проинформировали об 11 обстрелах со стороны боевиков с полуночи, в том числе обстрелах позиций у Золотого, таким образом, с полудня незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил шесть раз.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у пгт Станица Луганская Луганской области. Разведение происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным. При этом основное условие начала процесса - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:13 09.10.2019
Полицейские после потасовки на блокпосту в Кременной задержали двух активистов и изъяли из следовавших в Золотое автомобилей охотничьи ружья

Полицейские после потасовки на блокпосту в Кременной задержали двух активистов и изъяли из следовавших в Золотое автомобилей охотничьи ружья

14:40 09.10.2019
Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

12:47 09.10.2019
Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

07:17 09.10.2019
Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

19:45 08.10.2019
Боевики в понедельник 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики в понедельник 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

15:51 08.10.2019
В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

В ходе разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года

15:30 08.10.2019
Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

Начать разведение войск в Золотом мешают обстрелы – министр обороны

13:13 08.10.2019
Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

Боевики дважды обстреляли участок разведения у Золотого в понедельник, отмечают в СЦКК

13:13 08.10.2019
Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

Боевики с полуночи дважды открывали огонь на Луганском направлении

11:01 08.10.2019
Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

Деркач: проект подозрения Насирову направлялся на согласование в посольство США

Законопроекты о детективных услугах могут свести рынок таких услуг к сбору и фиксации информации – юристы

Зеленский подписал закон о защите географических указаний

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Труба не видит в президентском законопроекте позиций по чрезмерному усилению полномочий директора ГБР

Директор ГБР ждет разъяснения суда относительно внесения в ЕРДР сведений по заявлению Т.Черновол

Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве ознакомился с продукцией украинского ОПК

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА