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19:16 09.10.2019

С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

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С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет - СМИ

Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону приграничного турецкого города, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного близ границы с Сирией.

Отмечается, что все ракеты были запущены со стороны приграничного сирийского города Эль-Камышлы.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ.

Теги: #сирия #турция #ракеты
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