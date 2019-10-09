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17:37 09.10.2019

Законопроекты о детективных услугах могут свести рынок таких услуг к сбору и фиксации информации – юристы

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Законопроекты о детективных услугах могут свести рынок таких услуг к сбору и фиксации информации – юристы

Законопроекты о детективных услугах могут свести рынок таких услуг только к сбору и фиксации информации.

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказали юристы юрфирмы Kinstellar - руководитель практики комплаенса Ирина Николаевская и юрист этой фирмы Юлия Палайда, комментируя законопроекты о детективной деятельности №1228, поданный народным депутатом Андреем Кожемякиным ("Батькивщина") и альтернативный законопроект №1228-1, поданный депутатами Николаем Галушко и Вячеславом Медяником (оба – фракция "Слуга народа").

Юристы отметили, что в настоящее время самыми популярными услугами частных детективов являются розыск без вести пропавших, поиск детей, скрываемых одним из супругов, розыск активов лица с целью обращения взыскания на них, проверка благонадежности бизнес-партнеров и сотрудников.

"В случае введения регулирования этой сферы в формате, предложенном законопроектами №1228 и №1228-1, функции частного детектива будут фактически сведены к сбору и фиксации информации, поскольку ни один из указанных документов не предоставляет детективам полномочий, подобных полномочиям правоохранительных органов. Более того, законопроекты прямо не регулируют вопрос, каким образом суд должен оценивать доказательства, собранные детективом, и будут ли расцениваться судом как надлежащие доказательства", - подчеркнули юристы.

Эксперты юрфирмы Kinstellar считают, что собранная детективом информация должна расцениваться как надлежащее доказательство (при условии отсутствия нарушений в ходе ее сбора).

"Внести ясность в закон в этом вопросе не помешало бы", - считают Николаевская и Палайда.

При этом в целом юристы считают позитивным попытки урегулирования сферы частных расследований.

"Станут понятны законодательные рамки, в которых детективы смогут осуществлять деятельность, интересы клиентов также будут более защищены. Как минимум клиенты смогут быть уверены, что такие услуги могут предоставляться им в рамках правового поля и в случае нарушения их прав предъявить претензии к недобросовестным детективам или рассчитывать на компенсацию им вреда либо самим детективом, либо страховой", - подчеркнули эксперты юркомпании Kinstellar.

Юристы отметили, что законопроект №1228-1 прямо запрещает детективам использовать технические средства и осуществлять мероприятия оперативно-розыскной деятельности, отнесенные законом к исключительной компетенции оперативных подразделений. Среди мероприятий, в частности, слежка, аудио- и видеоконтроль лица, снятие информации с телекоммуникационных и электронных сетей, осмотр корреспонденции и пр.

Законопроект не предусматривает право детективов на ношение оружия.

Теги: #юристы #детективы #услуги #законопроекты
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