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17:13 09.10.2019

Зеленский подписал закон о защите географических указаний

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Зеленский подписал закон о защите географических указаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических указаний" (№123-ІХ), сообщается на сайте главы государства в среду.

Данный закон принят Верховной Радой 20 сентября (законопроект №1065). Он предусматривает усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой зашиты географических указаний путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закон "О защите прав на указание происхождения товаров", декрета Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".

Внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Согласно документу, географическое указание – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.

Право на госрегистрацию географического указания имеет объединение лиц, которые производят соответствующий товар и/или перерабатывают сырье для него в указанном географическом месте. Одно физическое или юридическое лицо имеет право на регистрацию географического указания в случае, если оно является единственным производителем, который желает подать заявку на регистрацию географического указания, а географическая территория, на которой осуществляется производство, имеет характеристики, существенно отличающиеся от прилегающих территорий.

Заявка на регистрацию может подаваться как в электронной, так и в бумажной форме на украинском языке и должна содержать само заявление, спецификацию товара, документ, в котором изложены основные положения спецификации товара (наименование, описание товара, особые правила его упаковки и маркировки, а также краткое описание границ географического места).

После экспертизы заявки и получения соответствующего вывода по госрегистрации данные вносятся в Реестр сведений о регистрации географического указания.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект ЕС "Географические указания в Украине". В частности, первыми украинскими продуктами с зарегистрированными в Украине ГУ будут: вино (защищенное название происхождения "Шабский", "Ялпуг", "Закарпатье" и "Белгород-Днестровский"), сыр ("Гуцульская овечья брынза"), арбуз ("Херсонский арбуз"), черешня ("Мелитопольская черешня"), мед ("Карпатский мед").

Теги: #географические_указания #зеленский #закон
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