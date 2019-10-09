События

17:08 09.10.2019

Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

1 мин читать
Адвокаты Порошенко подали заявление на нардепа Дубинского в ГБР

Адвокаты лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко подали заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении, сообщает пресс-служба партии.

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАПК и налоговой. Общая история декларирования Петром Порошенко средствам и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году. Если считать, что Дубинский и ГБР Портнова-Трубы, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, подтвержденные соответствующими актами", - говорится в сообщении, обнародованном в среду.

Теги: #дбр #порошенко #дубинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:09 09.10.2019
ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

13:47 09.10.2019
Объявление подозрения Порошенко пока не планируется, заявил директор ГБР

Объявление подозрения Порошенко пока не планируется, заявил директор ГБР

20:47 07.10.2019
Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

Портнов после ареста Пашинского намерен добиваться ареста Порошенко

14:47 07.10.2019
Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

Замглавы профильного комитета ВР предлагает ввести на обмен наличной валюты 1%-й сбор для развития спорта

18:51 06.10.2019
Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

Порошенко на вече "Остановим капитуляцию" в Киеве: То, что сегодня мы здесь - абсолютно правильное решение

16:57 05.10.2019
Порошенко: под белым флагом мира нам навязывают капитуляцию

Порошенко: под белым флагом мира нам навязывают капитуляцию

12:59 04.10.2019
Порошенко хотел бы, чтобы на нормандском саммите обсуждалась его дорожная карта по реализации минских договоренностей

Порошенко хотел бы, чтобы на нормандском саммите обсуждалась его дорожная карта по реализации минских договоренностей

12:59 04.10.2019
Директор ГБР о привлечении Порошенко российского адвоката: Мы не обсуждали вариант обращения к РФ для правовой помощи ни в одном деле

Директор ГБР о привлечении Порошенко российского адвоката: Мы не обсуждали вариант обращения к РФ для правовой помощи ни в одном деле

12:16 04.10.2019
Генпрокурор о готовящемся подозрении Порошенко: Мы не анонсируем подозрения

Генпрокурор о готовящемся подозрении Порошенко: Мы не анонсируем подозрения

09:50 04.10.2019
Российский адвокат Новиков будет защищать Порошенко в ряде дел

Российский адвокат Новиков будет защищать Порошенко в ряде дел

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

ГБР допросит всех без исключения моряков в деле о переходе кораблей через Керченский пролив в 2018 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроекты о детективных услугах могут свести рынок таких услуг к сбору и фиксации информации – юристы

Зеленский подписал закон о защите географических указаний

Полицейские после потасовки на блокпосту в Кременной задержали двух активистов и изъяли из следовавших в Золотое автомобилей охотничьи ружья

Труба не видит в президентском законопроекте позиций по чрезмерному усилению полномочий директора ГБР

Директор ГБР ждет разъяснения суда относительно внесения в ЕРДР сведений по заявлению Т.Черновол

Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве ознакомился с продукцией украинского ОПК

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Директор ГБР еще не ознакомился с заявлением депутата в связи со словами Зеленского о генпрокуроре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА