Полицейские после потасовки на блокпосту в Кременной задержали двух активистов и изъяли из следовавших в Золотое автомобилей охотничьи ружья

В Нацполиции Украины заявляют, что в результате произошедшего на блокпосту в Кременной (Луганская обл.) переросшего в потасовку конфликта между полицейскими и участниками остановленной ими автомобильной колонны, направлявшейся в н.п.Золотое, телесные повреждения получил один правоохранитель, были задержаны двое активистов, а из автомобилей колонны изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия.

"9 октября на блокпост в Кременной, что на Луганщине, подъехала колонна из более 25-ти автомобилей, которые хотели проехать в г.Золотое. Сотрудники полка полиции особого назначения "Миротворец" ГУНП в Киевской области, которые с 2014 года несут службу на Луганщине и обеспечивают правопорядок на блокпостах, остановили автомобили для предусмотренной законодательством проверки документов", - сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Однако, информируют в правоохранительном ведомстве, граждане отказались выполнять законные требования полицейских, в результате чего возник словесный конфликт, который позже перерос в потасовку.

Во время столкновения один полицейский получил телесные повреждения в результате наезда автомобиля. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.

В полиции подчеркнули, что действуя в соответствии с законом "О Национальной полиции", спецназовец совершил предупредительный выстрел в воздух. Никаких спецсредств или оружия к лицам, которые отказались выполнять законные требования полицейских, не применяли.

"Двоих лиц полицейские задержали. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске. Также, после осмотра авто, сотрудниками полиции было изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки она будет возвращена владельцам", - рассказали в Нацполиции.

В настоящее время ситуация находится под контролем.