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16:01 09.10.2019

Труба не видит в президентском законопроекте позиций по чрезмерному усилению полномочий директора ГБР

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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба не видит какого-то чрезмерного увеличения роли директора ГБР в предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским изменениях в закон о Бюро.

"А в чем усиление роли директора Государственного бюро расследований? Я подчеркиваю, что вы не назовете ни одного факта, где усиливается роль директора ГБР по сравнению с руководителями других правоохранительных органов", - сказал он на брифинге в среду.

Труба считает, что наоборот роль директора ГБР приводится в то "состояние полномочий, которые должен иметь руководитель, чтобы отвечать за свои полномочия, задачи и, самое главное, за деятельность правоохранительного органа".

Труба считает, что руководитель должен иметь право привлекать к дисциплинарной ответственности сотрудников своего ведомства по результатам выводов дисциплинарной комиссии.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предлагает процедуру назначения директора ГБР президентом по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины, а также усилить полномочия директора Бюро.

"Директор Государственного бюро расследований назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований", - говорится в законопроекте президента №2116 о внесении изменений в закон о ГБР, зарегистрированном в парламенте 10 сентября.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьер-министра Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

Президент предлагает, чтобы директор ГБР сам назначал и увольнял своего первого заместителя и заместителей, определял их обязанности, решал вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждал организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Теги: #гбр #зеленский #труба
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