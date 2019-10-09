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15:13 09.10.2019

Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве ознакомился с продукцией украинского ОПК

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетил XVI Международную специализированную выставку "Оружие и безопасность" в Киеве, сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Верховный главнокомандующий посетил стенд государственного концерна "Укроборонпром" и пообщался с генеральным директором крупнейшего оборонно-промышленного объединения Украины Айварасом Абромавичюсом", - говорится в сообщении.

Также Зеленский осмотрел представленный на выставке новый береговой противокорабельный комплекс с крылатой ракетой "Нептун" дальностью 300 км разработки входящего в "Укроборонпром" ГККБ "Луч" и ознакомился с новой радиолокационной станцией 90К6Е от КП "Научно-производственный комплекс "Искра".

В госконцерне напомнили, что международная специализированная выставка "Оружие и безопасность - 2019" начала свою работу 8 октября 2019г. 36 предприятий-участников "Укроборонпрома" представляют на ней широкий спектр продукции военного и двойного назначения.

"В общем Концерн экспонирует 135 экспонатов, среди которых 6 новейших образцов представлены впервые, а также 13 натурных образцов крупногабаритной военной техники", - рассказали в пресс-службе.

Теги: #зеленский #выставка #оружие
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