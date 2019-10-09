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14:40 09.10.2019

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

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Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

 Сотрудники Нацполиции Украины в Луганской области в среду несколько часов блокировали на блокпостах автобусы и автомобили с активистами, волонтерами, журналистами и ветеранами войны на Донбассе, направлявшимися в н.п. Золотое на акцию протеста против отвода украинских войск, сообщается в телеграмм-канале "Последний блокпост".

"Власть пытается сорвать мирную акцию против разведения войск в Золотом! Десятки волонтеров и журналистов, следующих на Луганщину, уже несколько часов держат на блокпостах", - говорится в сообщении, опубликованном в среду днем в телеграмм-канале.

В канале уточняют, что на блокпостах наблюдается значительное увеличение числа дежурящих сотрудников полиции: "Полицейских там просто множество. Власть стягивает силы для противодействия гражданам, чтобы реализовать свой план сдачи страны".

Согласно публикуемой в канале информации, "правоохранители по указанию нового губернатора Луганщины, сепаратиста и регионала Комарницкого, останавливают транспорт с ветеранами, волонтерами и журналистами, которые направляются в Золотое и держат уже третий час".

Также были опубликованы фотографии с одного из блокпостов, где правоохранители обыскивали девушек-волонтеров, которые везут помощь в Золотое добровольцам и местным жителям. В знак протеста против незаконных задерживаний со стороны полиции активисты заблокировали движение в районе блокпоста.

При этом не обошлось без конфликтов и происшествий. Так, интернет-сайт "0629" сообщает, что в селе Кременное на одном из блокпостов несколько представителей партии "Национальный корпус" предприняли попытку блокировать полицейских для того, чтобы проехала колонна, на что силовики начали стрелять в воздух.

"В ответ активисты на одной из машин наехали на ногу полицейскому… пострадавшего полицейского перенесли на обочину. Есть подозрение, что у него сломана нога. Между активистами и правоохранителями завязалась словесная перепалка... Пострадавшего полицейского из батальона "Миротворец" увезла скорая помощь", - говорится в заметке.

Спустя некоторое время блокируемым в Кременном активистам стало известно, что через блокпост в сторону Золотого должна проехать бронированная колонная Нацгвардии.

"Чтобы освободить дорогу бронетехнике НГУ активисты попытались отодвинуть свою машину, на которой наехали на ногу полицейскому. В свою очередь правоохранители препятствуют этому, поясняя, что еще не оформлен факт ДТП. Один из полицейских снова открыл стрельбу. Между полицией и активистами возникла потасовка, в сторону правоохранителей полетели камни. Тем не менее, дорогу удалось разблокировать, и активисты начали движение через блокпост", - пишет издание.

Согласно заметке, при этом полицейские прострелили колеса одной из машин активистов, однако остальной транспорт проехал блокпост и направляется в Золотое.

Также на место происшествия прибыл лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, который находился в Золотом.

В результате общения Билецкого и полицейскими через некоторое время правоохранители начала пропускать гражданский транспорт, включая участников акции, и колонна добровольцев двинулась в направлении Золотого.

 

Теги: #оос #ветераны #полиция #активисты
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