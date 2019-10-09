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14:36 09.10.2019

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

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Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации $8 млрд жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.

Как уточняет издание, такой вердикт был вынесен во вторник, 8 октября. Истец Николас Мюррей в своей исковой жалобе сообщал, что принимал по предписанию врача препарат Risperdal в детстве в период с 2003 по 2008 год. Однако у нейролептика производства Johnson & Johnson оказался побочный эффект - он приводит к гинекомастии (увеличению молочных желез у мужчин).

По мнению Мюррея, в американском холдинге знали о негативных побочных эффектах препарата, но не смогли должным образом уведомить об этом докторов и пациентов.

В 2015 году суд вынес первый вердикт по этому делу, обязав Johnson & Johnson выплатить мужчине $1,75 млрд. Компания обжаловала это решение. В феврале 2018 года апелляционный суд в Пенсильвании признал вердикт законным, но снизил суммы выплаты до $680 тыс. Мюррей, в свою очередь, обжаловал такое решение. В конечном счете ему присудили компенсации в $8 млрд.

Теги: #сша #johnson_johnson #компенсация
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