Директор ГБР еще не ознакомился с заявлением депутата в связи со словами Зеленского о генпрокуроре

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отмечает, что еще не ознакомился с обращением народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко с просьбой расследовать заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле текущего года, о том, что на должность генерального прокурора Украины будет назначен "его человек".

"По состоянию на 12:00 сегодняшнего числа я еще не ознакомлен с фактами и обстоятельствам, которые изложены в этом обращении", - сказал он на брифинге в среду.

Труба указал, что по закону есть 24 часа, в течение которых будет принято решение.

8 октября Гончаренко опубликовал в своем Facebook скан-копию своего обращения в ГБР от 3 октября.

"Статья 3 закона Украины "О прокуратуре" определяет основы деятельности прокуратуры, среди которых есть, в частности, независимость прокуроров, предусматривающая существование гарантий от незаконного политического, материального или другого влияния на прокурора… С учетом высказываний действующего президента Украины Зеленского о том, что нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его человеком, о соблюдении (или нарушении) каких принципов законности идет речь? Каким образом Рябошапка… сможет независимо проводить расследование в отношении президента или его окружения… в случае возникновения такой ситуации?", - говорится в обращении депутата.