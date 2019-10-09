"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет о возможной переквалификации "дела Пашинского" и отмечает, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.

На брифинге в среду в Киеве Труба рассказал, что с момента совершения преступления следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это производств и, по сути, не расследовали дело.

"Все это время… человек, который был ранен, не был признан потерпевшим… не был привлечен к проведению следственных экспериментов… уголовное производство пытались закрыть", - сказал директор ГБР.

Он подчеркнул: "расследование только начато, и мы начали с допросов. Мы не исключаем, что будет изменена квалификация, в частности следователи ГБР на время расследования должны установить или опровергнуть факт того, держал ли народный депутат оружие, выходя из автомобиля. Этому факту должна быть дана юридическая квалификация".

По его словам, расследование ГБР в настоящее время базируется на доказательствах, которые были получены следователями Васильковского райуправления полиции и прокуратуры Киевской области.

"Следователи и прокуроры сработали профессионально, и вероятно именно поэтому уголовное производство у них забрали и отдали в Генпрокуратуру", - выразил мнение директор Бюро.

Что касается меры пресечения, то, как подчеркнул Труба, подозреваемым в причинении тяжких телесных повреждений безальтернативно избирается мера пресечения в виде ареста.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.