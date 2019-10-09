События

14:26 09.10.2019

"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

2 мин читать
"Дело Пашинского" может быть переквалифицировано - Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявляет о возможной переквалификации "дела Пашинского" и отмечает, что потерпевший более 2,5 лет не был признан таковым.

На брифинге в среду в Киеве Труба рассказал, что с момента совершения преступления следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это производств и, по сути, не расследовали дело.

"Все это время… человек, который был ранен, не был признан потерпевшим… не был привлечен к проведению следственных экспериментов… уголовное производство пытались закрыть", - сказал директор ГБР.

Он подчеркнул: "расследование только начато, и мы начали с допросов. Мы не исключаем, что будет изменена квалификация, в частности следователи ГБР на время расследования должны установить или опровергнуть факт того, держал ли народный депутат оружие, выходя из автомобиля. Этому факту должна быть дана юридическая квалификация".

По его словам, расследование ГБР в настоящее время базируется на доказательствах, которые были получены следователями Васильковского райуправления полиции и прокуратуры Киевской области.

"Следователи и прокуроры сработали профессионально, и вероятно именно поэтому уголовное производство у них забрали и отдали в Генпрокуратуру", - выразил мнение директор Бюро.

Что касается меры пресечения, то, как подчеркнул Труба, подозреваемым в причинении тяжких телесных повреждений безальтернативно избирается мера пресечения в виде ареста.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

Теги: #гбр #пашинский #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 09.10.2019
Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

14:34 09.10.2019
Директор ГБР еще не ознакомился с заявлением депутата в связи со словами Зеленского о генпрокуроре

Директор ГБР еще не ознакомился с заявлением депутата в связи со словами Зеленского о генпрокуроре

14:18 09.10.2019
В ГБР пока не поступали обращения в связи с озвученной депутатом Деркачем информацией о фактах давления посольства США на НАБУ - Труба

В ГБР пока не поступали обращения в связи с озвученной депутатом Деркачем информацией о фактах давления посольства США на НАБУ - Труба

14:18 09.10.2019
Труба: Расследование дела об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком находится на завершающем этапе

Труба: Расследование дела об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком находится на завершающем этапе

14:09 09.10.2019
ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

14:02 09.10.2019
ГБР допросит всех без исключения моряков в деле о переходе кораблей через Керченский пролив в 2018 году

ГБР допросит всех без исключения моряков в деле о переходе кораблей через Керченский пролив в 2018 году

13:47 09.10.2019
Объявление подозрения Порошенко пока не планируется, заявил директор ГБР

Объявление подозрения Порошенко пока не планируется, заявил директор ГБР

21:21 08.10.2019
Расследовать дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу будет ГБР

Расследовать дело по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу будет ГБР

18:13 08.10.2019
Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

Агрокомпания "Ника" обвиняет ГБР в безосновательном аресте счетов сотен компаний

12:02 08.10.2019
Нардеп Гончаренко просит ГБР начать расследование против Зеленского в связи с его словами о подконтрольности ему генпрокурора

Нардеп Гончаренко просит ГБР начать расследование против Зеленского в связи с его словами о подконтрольности ему генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жеваго объявлен в розыск пока в Украине, готовится межгосударственный розыск- директор ГБР

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

ГБР допросит всех без исключения моряков в деле о переходе кораблей через Керченский пролив в 2018 году

Объявление подозрения Порошенко пока не планируется, заявил директор ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве ознакомился с продукцией украинского ОПК

Полиция на Луганщине несколько часов блокировала ехавших в Золотое на митинг против отвода ВСУ ветеранов АТО и активистов

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

В Украине потеплеет, в Киеве в четверг до +18°

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США, Великобритании и Японии

В Днепре возобновлено строительство "брошенной" Объездной дороги - Голик

НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой

Гражданка РФ попросила убежища в Украине из-за преследования за профдеятельность - Госпогранслужба

Полиция Киева разыскивает хулиганов, повредивших мемориальную доску воинам АТО в парке им. Рыльского

57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА