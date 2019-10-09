Труба: Расследование дела об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком находится на завершающем этапе

Расследование уголовного производства, открытого по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области, находится на завершающем этапе, однако оружие еще не найдено, заявил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Мы ждем результатов последних экспертиз, но события того дня установлены следователями ГБР поминутно", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, в рамках расследования этого дела было проведено более 30 обысков, негласные розыскные мероприятия.

"По результатам оружие не установлено, но я заверяю, что этот факт не повлияет на квалификацию преступления и на принятие решения в этом производстве. Мы продолжаем искать оружие. В этом направлении следователи и оперативные сотрудники не остановили свою работу", - отметил директор Бюро.

По его словам, у следствия еще есть время, покуда завершается проведение экспертиз.

"Мы надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств совершенного преступления мы все-таки найдем это оружие. Надеюсь, что в ноябре 2019 года мы завершим досудебное расследование, окончательно предъявим подозрение, окончательно определим квалификацию каждого участника, поскольку всем понят но, что потерпевший погиб от одной пули. То есть пуля одного из участников случившегося", - сказал Труба.

Как сообщалось, 31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже правоохранители заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких ранений ребенку двух полицейских. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Действия двух сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.