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14:09 09.10.2019

ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

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ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

 Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в связи с возможным декларированием недостоверной информации пятым президентом Украины, народным депутатом (фракция "Европейская солидарность") Петром Порошенко, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Это производство касается недекларирования в декларации, которая подается ежегодно, прибыли, которая была получена на протяжении года. Именно этот факт мы и проверяем: была ли такая прибыль, каким образом она была получена, действительно не была задекларирована и почему", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

"Мы только начали изучение и планирование, и никаких следственных действий еще не проводилось", - добавил директор ГБР.

Теги: #гбр #декларация #порошенко #труба
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