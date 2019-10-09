ГБР открыло дело о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в связи с возможным декларированием недостоверной информации пятым президентом Украины, народным депутатом (фракция "Европейская солидарность") Петром Порошенко, сообщил директор ГБР Роман Труба.

"Это производство касается недекларирования в декларации, которая подается ежегодно, прибыли, которая была получена на протяжении года. Именно этот факт мы и проверяем: была ли такая прибыль, каким образом она была получена, действительно не была задекларирована и почему", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

"Мы только начали изучение и планирование, и никаких следственных действий еще не проводилось", - добавил директор ГБР.