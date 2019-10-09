ГБР допросит всех без исключения моряков в деле о переходе кораблей через Керченский пролив в 2018 году

Государственное бюро расследований (ГБР) намерено получить показания всех моряков в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года, заявил директор Бюро Роман Труба.

"Я заверяю, что мы не исследуем действия моряков, мы исследуем действия относительно управления морскими судами в Керченском проливе", - сказал Труба на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, в настоящее время проводятся экспертизы.

"По результатам экспертиз мы очень быстро дадим окончательный ответ, были ли действия руководства государства в рамках закона", - добавил директор ГБР.

Что касается допросов моряков, то, по словам Трубы, они проводятся для установления реальной картины той ситуации, которая тогда происходила – "кто давал указания, какого характера поступали указания".

"Для этого мы должны допросить людей. Это следственные действия, которые есть в каждом уголовном производстве. Без них установить реальную и объективную картину невозможно", - сказал он.

При этом директор ГБР сообщил: "Не все моряки допрошены. Мы допросили только нескольких, и их допросы проводились только после разрешения медицинских работников. Мы понимаем состояние каждого моряка, поэтому значительную часть допросов моряков мы отложили на более поздний период".

По его словам, часть моряков уехали к родственникам. "Мы будем пытаться получить показания у всех без исключения моряков", - подчеркнул Труба.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении России, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД России - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе.

МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.