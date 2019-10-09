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13:50 09.10.2019

В Украине потеплеет, в Киеве в четверг до +18°

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В Украине потеплеет, в Киеве в четверг до +18°

 В ближайшие сутки, 10 октября, с Западной Европы в Украину продолжит поступать теплый воздух, который постепенно охватит всю территорию страны, в то же время почти везде усилится ветер.

Так, в западных и северных областях местами вероятен небольшой дождь, на остальной территории будет без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, на юге страны местами 10-14°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в Одесской и Николаевской областях до 23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 октября самая высокая температура днем была 23,7° в 1907 году, самая низкая ночью -1,8° в 1899 году.

В пятницу, 11 октября, в южной части, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге до 19°.

В Карпатах ночью и днем 0-7° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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