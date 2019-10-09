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13:42 09.10.2019

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США, Великобритании и Японии

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Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США, Великобритании и Японии

Нобелевская премия по химии за 2019 году присуждена трем ученым - Джону Гудэнафу (США), Стэнли Уиттингэму (Великобритания) и Акире Йосино (Япония).

Таким образом, Нобелевский комитет отметил их заслуги в разработке литий-ионных батарей.

Пресс-релиз Нобелевского комитета напоминает, что Стэнли Уиттингэм начал разработку литиевых аккумуляторов еще в 1970 году.

В свою очередь Джон Гудэнаф улучшил потенциал литиевых батарей, создав благоприятные условия для появления гораздо более мощной и эффективной батареи. Акира Йосино затем, опираясь на прежние разработки, сумел создать литий-ионные батареи - часто используемый компонент мобильных телефонов и ноутбуков.

Теги: #нобелевскя_премия #химия
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