Полиция Киева разыскивает хулиганов, повредивших мемориальную доску воинам АТО в парке им. Рыльского

В полицию Киева во вторник обратился сотрудник парка им. Рыльского и сообщил, что мемориальная доска воинам АТО, которая находится на территории парка, залита краской, сообщает пресс-служба столичного главка.

"Правоохранители опросили заявителя, отработали прилегающую территории, задокументировали событие. Следователи Голосеевского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы", - говорится в обнародованном в среду пресс-службой сообщении.

В главке проинформировали, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

"Если вы стали свидетелем происшествия или имеете информацию об этой ситуации, просим позвонить на 102", - призвали в Отделе коммуникации полиции Киева.