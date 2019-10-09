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11:59 09.10.2019

57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

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57% переселенцев в Украине при возможности готовы голосовать на следующих местных выборах по месту проживания - мониторинг

57% внутренне перемещенных лиц голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Согласно отчету, 57% респондентов ответили, что голосовали бы на следующих местных выборах по своему месту проживания, если бы была такая возможность, 25% - не голосовали бы, 16% - не знают, 2% - не ответили на вопрос.

Также 47% переселенцев ответили, что намерены голосовать на следующих выборах президента и парламентских выборах, 32% - не собираются голосовать, 19% - не знают, 1% - не ответили на вопрос.

Среди причин, по которым ВПЛ не будут голосовать на следующих президентских и парламентских выборах, названы следующие: как переселенец не имею права голоса - 10%, не верю в выборы и не верю власти - 39%, не знаю, как голосовать по месту перемещения - 10%, никогда не интересовался выборами - 19%, нет кандидатов, за которого можно проголосовать - 7%, нет времени - 8%, по религиозным суждениям - 2%, другое - 3%, а 2% не ответили на вопрос.

Среди прочего, 66% опрошенных переселенцев осведомлены о процедуре голосования по месту перемещения на президентских и парламентских выборах, 30% - не осведомлены, а 4% не ответили на вопрос.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения. НМС действует в Украине в рамках проекта "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине", который призван способствовать самозанятости и микропредпринимательству ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, усиливать социальное сплочение и развитие общин, собирать достоверные данные по ситуации и потребностям ВПЛ, а также поддерживать государственные учреждения, занимающиеся регистрацией перемещенных лиц.

Теги: #переселенцы #впл #голосование #выборы
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