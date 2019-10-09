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11:34 09.10.2019

Отсутствие собственного жилья, оплата ЖКХ и условия проживания больше всего беспокоят переселенцев в Украине

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Отсутствие собственного жилья, оплата ЖКХ и условия проживания больше всего беспокоят переселенцев в Украине

Вынужденные переселенцы считают главными проблемами отсутствие собственного жилья, существующие условия проживания, оплату аренды жилья и коммунальных услуг, свидетельствуют данные отчета Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Согласно данным мониторинга, наиболее проблематичными вопросами для переселенцев являются отсутствие собственного жилья (41%), оплата коммунальных услуг (10%), условия проживания (8%), оплата аренды жилья (7%), отсутствие возможности вернуться в место своего постоянного проживания, безработица и доступ к лекарствам (по 3%), доступ к медицинским услугам (2%).

Отмечается, что 49% опрошенных переселенцев арендуют квартиру, 13% - живут в принимающей семье, 12% - имеют собственное жилье, 10% - арендуют дом, 5% - арендуют комнату в квартире, 4% - живут в общежитии, 2% - живут в центрах коллективного проживания, 5% - другое.

Согласно данным мониторинга, 51% переселенцев заявили, что интегрированы в местные громады, 49% - частично интегрированы, 5% - не интегрированы, 4% затруднились ответить.

Кроме того, 93% ответили, что не ощущают дискриминации в связи со статусом ВПЛ, 6% - ощущают, 1% - затруднились ответить.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4073 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью были опрошены 1255 лиц, которые пересекают линию разграничения.

Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения. НМС действует в Украине в рамках проекта "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине", который призван способствовать самозанятости и микропредпринимательству ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, усиливать социальное сплочение и развитие общин, собирать достоверные данные по ситуации и потребностям ВПЛ, а также поддерживать государственные учреждения, занимающиеся регистрацией перемещенных лиц.

Теги: #переселенцы #жилье #аренда #впл #жку
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